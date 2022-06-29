«У нас дети перестали тонуть?»: Нигматуллин об отсутствии пляжей в РТ

Десять человек, в том числе трое детей, утонули в водоемах Татарстана с начала открытия этого пляжного сезона. Чаще всего причиной гибели становится желание искупаться в необорудованном месте или человек лезет в воду пьяным. Где в Татарстане можно искупаться безопасно – в репортаже «Татар-информа».

За последние несколько лет число отдыхающих на местных пляжах выросло в разы Фото: © «Татар-информ»

Десять утонувших с открытия пляжного сезона

Изнывая от летней жары, жители Татарстана спешат к водоемам. За последние несколько лет число отдыхающих на местных пляжах выросло в разы, люди перестают ездить на курорты и наслаждаются отдыхом дома. При этом многие забывают даже об элементарных правилах безопасности, отметил сегодня на заседании комиссии в Кабинете Министров РТ главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«С начала этого года в водоемах республики утонули 17 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших почти в два раза меньше, тогда было зарегистрировано 37 жертв. 10 человек, в том числе трое детей, утонули в водоемах с начала открытия купального сезона», – отметил Юрий Венедиктов.

Юрий Венедиктов: «С начала этого года в водоемах республики утонули 17 человек» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, несмотря на кратковременное понижение температуры, ситуация с происшествиями на воде остается достаточно напряженной. Он привел в пример случай, когда девятилетний мальчик ушел один на рыбалку и утонул. Трагедия произошла в Черемшанском районе в селе Кутема. Тело мальчика достали из местной реки ночью 13 июня. По всей видимости, школьник решил искупаться, начал тонуть, а прийти ему на помощь оказалось некому.

В селе Мингер, что в Сабинском районе республики, в пруду утонул 18-летний юноша. Тогда в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рассказали, что, скорее всего, юношу охватили судороги из-за перепада температур воздуха и воды. Как правило, в такие моменты человек даже не может позвать на помощь, потому что горло тоже сковывает спазм, и он тонет молча. Помимо этого, этот пляж не был оборудован для купания.

Из 50 пляжей в Татарстане открыты 34

Чаще всего люди тонут в водоемах из-за купания в пьяном виде и в необорудованных местах – именно эти причины из года в год называют в ГУ МЧС России по Татарстану. Однако татарстанцы продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности. Ведомство настоятельно рекомендует купаться только на оборудованных пляжах. Стоит отметить, что их число за последние несколько лет выросло – место для безопасного отдыха можно найти в шаговой доступности.

Чаще всего люди тонут в водоемах из-за купания в пьяном виде и в необорудованных местах Фото: © «Татар-информ»

«На сегодняшний день в Татарстане числятся 50 пляжей, из которых 34 открыты. 24 пляжа оборудованы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Заинском, Лениногорском, Альметьевском, Бугульминском, Алексеевском, Зеленодольском, Лаишевском, Тетюшском, Новошешминском, Камско-Устьинском, Апастовском и Спасском районах республики. При этом восемь пляжей оборудованы на базах отдыха», – уточнил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам.

Между тем руководство республики делает все возможное для безопасного отдыха жителей. Так, по словам Юрия Венедиктова, из бюджета республики в районы было направлено 24 млн рублей на открытие и обустройство новых пляжей. Однако, как оказалось на деле, некоторые пляжи до сих пор не обустроены и на них не выставлены спасательные посты.

«Вместо того чтобы приводить места массового отдыха в порядок, на них просто ставят таблички "Купаться запрещено"» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В десяти районах республики на пляжах до сих пор не выставили спасательные посты. Их нет в городе Лениногорске, на озере возле улицы Менделеева. Также спасательного поста нет на казанском пляже на улице Гаврилова. При этом часто озвучиваемые причины – нет договора на воду, нет пригодного места для пляжа. Хотя эти проблемы вполне решаемы на уровне муниципалитетов. Вместо того чтобы приводить места массового отдыха в порядок, на них просто ставят таблички "Купаться запрещено"», – рассуждает Венедиктов.

Почему не оборудованы пляжи на Глубоком озере и Изумрудном?

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин отдельно остановился на нескольких районах, где сложилась наиболее напряженная обстановка на воде. В их число попала столица республики. Не успел открыться купальный сезон, как в озере Богородском утонул молодой человек. Накануне с моста «Миллениум» в Казанку упала девушка.

Рустам Нигматуллин: «Ценность человеческой жизни никто не отменял. И ссылаться на отсутствие финансирования не нужно»»​​​​​​ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Понятно, что человек сам решает свою судьбу. Но почему не приняты профилактические меры в тех же детских лагерях, например? У нас дети перестали тонуть? Люди так устроены, что принимают неправильные решения, как итог – мы получаем их гибель. Ценность человеческой жизни никто не отменял. И ссылаться на отсутствие финансирования не нужно», – высказался Нигматуллин.

В частности, было непонятно, почему не оборудованы пляжи на излюбленных казанцами озерах Глубокое и Изумрудное. Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заверил, что в ближайшее время на Изумрудном сделают все возможное, чтобы привести в порядок пляж. На Глубоком озере на данный момент ведется реконструкция, оборудовать на нем пляж в этом году не будут.