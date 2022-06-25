В Татарстане молодой человек утонул в пруду, решив искупаться поздно вечером

Накануне в десять часов вечера по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в селе Мингер Сабинского района 18-летний юноша утонул в местном пруду, решив искупаться в нем.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Стоит отметить, что купание в этом месте запрещено. К пруду прибыли водолазы ЗПСО №4, в скором времени они нашли тело молодого человека в тридцати метрах от берега.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщают «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, скорее всего, юношу охватили судороги из-за перепада температур воздуха и воды. Как правило, в такие моменты человек даже не может позвать на помощь, потому что горло тоже сковывает спазм, и он тонет молча.

«Кроме того, купание в непрогретой воде опасно не только судорогами. Когда, нагревшись на солнце, человек резко погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление – когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В МЧС напоминают, что купание в необорудованных местах грозит штрафом от одной до полутора тысяч рублей.