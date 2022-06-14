В Татарстане девятилетний мальчик ушел один на рыбалку и утонул

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что в Черемшанском районе в селе Кутема из реки местные жители достали тело ребенка, поступило накануне в 23.05 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительным данным, 9-летний мальчик днем ушел один на рыбалку на местную речку Кутеминка и не вернулся. На поиски ребенка выехали местные жители, полицейские и пожарные ПСЧ №73. Вещи мальчика были найдены на берегу. Вскоре нашли и тело погибшего ребенка.

Не исключено, что школьник решил искупаться, начал тонуть, а прийти ему на помощь оказалось некому.

