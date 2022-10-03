У метро за все время работы пунктов вакцинации привились более восьми тысяч казанцев

В этом году у станций казанского метро успели привиться более восьми тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«За три недели работы прививочными бригадами вакцинировано против гриппа 4,6 тысяч человек, против новой коронавирусной инфекции – 3,3 тысячи жителей нашего города», – уточнили в горздраве.

Всего медики сделали более восьми тысяч прививок, в том числе вводили вакцину против Covid-19 интраназальным способом.

Напомним, что с сегодняшнего дня мобильные пункты вакцинации у метро закрылись. Они начали работать 12 сентября на станциях метро Козья Собода, Авиастроительная, Яшьлек и Проспект Победы. Пункт у станции Яшьлек уже закрылся в минувший четверг.

Казанцы по-прежнему могут привиться в торговом центре «Южный» и в круглосуточном пункте вакцинации в седьмой городской больнице города.