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Ру Тат
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Здоровье
29 сентября 2022  15:04
Эвелина Киселёва

Мобильный пункт вакцинации у станции метро Яшьлек закрыли

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Мобильный пункт вакцинации против гриппа и Covid-19 у станции казанского метро Яшьлек закрылся. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

В горздраве объяснили, что пункт закрыли в связи с низкой востребованностью.

«Прививку можно сделать на соседней станции Козья слобода, а также на Авиастроительной и Проспекте Победы, ежедневно с 8.00 до 18.30 , с перерывом с 13.00 до 14.00», – добавили в ведомстве.

С открытия пунктов вакцинации от коронавируса у метро там привились 3269 жителей Казани, от гриппа – 4549. 

#коронавирус #вакцинация
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