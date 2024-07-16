У казанского ФК «Сокол» появился новый владелец

Фото: fc-sokol.ru

У выставленного ранее на продажу на платформе объявлений казанского футбольного клуба «Сокол» появился новый владелец. Об этом рассказал спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев, сообщает ТАСС.

«У клуба появился новый владелец, сейчас всё хорошо. К сожалению, я не уполномочен называть его имя и организацию, которую он представляет», — пояснил собеседник федерального агентства.

Вместе с тем спортивный директор уточнил, что «это человек из Казани, который заинтересован в развитии футбола в Республике Татарстан», и что он поддерживает цель, которую команда поставила сама себе — «выигрывать в каждом матче».

Главным тренером «Сокола» накануне был назначен бывший вратарь казанского «Рубина», чемпион России в 2008 и 2009 годах Сергей Рыжиков. О возможности подобного развития событий сообщал «Татар-информ».

До этого на платформе объявлений было опубликовано сообщение о продаже команды за 5,3 млн рублей. Его сняли после появления потенциального спонсора.

Основанный в 2018 году как «Смена» «Сокол» выступает в дивизионе Б Леон — Второй лиги, команда занимает третье место в турнирной таблице. В 14-м туре чемпионата Второй лиги 28 июля на своем поле «Сокол» должен принять лидера турнира — пермский «Амкар».

Подробнее о ситуации можно прочитать в материале «Татар-информа» Казанский «Сокол» докатился: почему футбольный клуб продают на сайте объявлений.