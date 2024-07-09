Сабирзянов: ФК «Сокол» нашел потенциального покупателя, объявление убрали

Объявление о продаже ФК «Сокол» сняли с публикации на платформе объявлений. Как оказалось, уже начались переговоры с потенциальным инвестором.

«Скоро состоится встреча [с потенциальным покупателем], поэтому пока убрали объявление», - рассказал исполняющий обязанности главного тренера команды Рустем Сабирзянов, чьи слова приводит ТАСС.

Объявление было опубликовано на прошлой неделе. За «Сокола» просили 5,3 млн рублей. Согласно описанию, в стоимость входила готовая для побед команда вместе с тренерским, административным, медицинским и медиа персоналами.

Казанский футбольный клуб основали в 2018-м. Сейчас он выступает в дивизионе Б Леон - Второй лиги, команда занимает 3 место в турнирной таблице, уступая лидеру – ФК «Амкар» (Пермь) два очка.