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Сабирзянов: ФК «Сокол» нашел потенциального покупателя, объявление убрали
Объявление о продаже ФК «Сокол» сняли с публикации на платформе объявлений. Как оказалось, уже начались переговоры с потенциальным инвестором.
«Скоро состоится встреча [с потенциальным покупателем], поэтому пока убрали объявление», - рассказал исполняющий обязанности главного тренера команды Рустем Сабирзянов, чьи слова приводит ТАСС.
Объявление было опубликовано на прошлой неделе. За «Сокола» просили 5,3 млн рублей. Согласно описанию, в стоимость входила готовая для побед команда вместе с тренерским, административным, медицинским и медиа персоналами.
Казанский футбольный клуб основали в 2018-м. Сейчас он выступает в дивизионе Б Леон - Второй лиги, команда занимает 3 место в турнирной таблице, уступая лидеру – ФК «Амкар» (Пермь) два очка.
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