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Общество 6 июля 2024 18:08

Футбольный клуб Казани «Сокол» продают за 5,3 млн рублей

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В Казани продают местный футбольный клуб «Сокол». Цена, которую выставил продавец – 5,3 млн рублей, следует из сайта объявлений.

Согласно описанию, в стоимость входит готовая для побед команда вместе с тренерским, административным, медицинским и медиа персоналами.

Причина продажи не уточняется.

Отметим, что «Сокол» занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги - Б, сыграл 13 туров. Команда Рустема Сабирзянова набрала 28 очков. За ней также числится 8 побед и 4 «ничьи».

Добавим, что в прошлом сезоне «Сокол» стал чемпионом Татарстана, обладателем Кубка МФС «Приволжье» и Кубка РТ.

#продажа #Казань #футбол
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