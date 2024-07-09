Казанский «Сокол» докатился: почему футбольный клуб продают на сайте объявлений

В «Сокол» приглашались в основном местные ребята, воспитанники казанских академий футбола, которые по разным причинам не смогли пробиться в большой профессиональный спорт Фото: fc-sokol.ru

Сказка «Сокола» разбилась о камни реальности

В ноябре 2018 года «Сокол», который в то время носил еще название «Смена», начал проводить матчи в рамках чемпионата Татарстана по футболу. Философия команды, как бы это громко ни звучало, отдаленно напоминала концепцию испанского клуба «Атлетик» Бильбао. В «Сокол» тоже приглашались в основном местные ребята, воспитанники казанских академий футбола, которые по разным причинам не смогли пробиться в большой профессиональный спорт.

По мере выступлений в чемпионате республики «Сокол» начал наращивать амбиции. Победы в Кубке и первенстве Татарстана в 2023 году говорили, что команде есть куда расти. Руководство клуба начало оперативно готовить документы для участия в дивизионе «Б» Второй лиги, и 19 февраля 2024 года «Сокол» получил добро на выступление в новом для себя чемпионате.

На момент заявки главным спонсором казанского коллектива была группа компаний «Сокол», занимающаяся разными грузоперевозками. Пока клуб выступал в любительском чемпионате, проблем с финансированием у команды не было: зарплаты игрокам, персоналу платились в срок, инфраструктура клуба поддерживалась на должном уровне. Даже находились средства на какие-то медиапроекты. «Сокол» активно вел социальные сети, старался привлечь как можно больше казанских болельщиков к жизни команды.

К выступлению в дивизионе «Б» Второй лиги «Сокол» вел целенаправленную подготовку. В январе у команды было несколько контрольных товарищеских матчей в рамках зимних сборов.

В дивизионе «Б» казанский клуб отправился в четвертую группу. В соперниках было 13 клубов, а путевка в серебряный дивизион «А» была всего одна. Несмотря на скромный и не самый мастеровитый состав, «Сокол» был готов сражаться за первую строчку. Между тем все надежды «Сокола» на осуществление собственной мечты прозаично разбились о камни реальности российского футбола.

Несмотря на скромный и не самый мастеровитый состав, «Сокол» был готов сражаться за первую строчку Фото: fc-sokol.ru

Главный спонсор «Сокола» не смог потянуть траты Второй лиги

Еще в апреле 2024 года перспективы на нормальное жизнеобеспечение «Сокола» во Второй лиге выглядели туманно. В середине весны в СМИ активно начали появляться новости о многомиллионных долгах казанского клуба, которые не мог покрыть основной спонсор. Риск, что «Сокол» снимется с чемпионата еще до его старта, был велик. Однако на первую встречу против «Пари НН-2» казанцы все же отправились на автобусе утром в день игры. И, надо сказать, в матче по-своему проявили героизм. «Сокол» с минимальным счетом победил нижегородцев (1:0), а единственный мяч забил нападающий Павел Соломатин.

Далее «красно-черные» продолжили выступление во Второй лиге. К первой декаде июля «Сокол» провел уже 13 матчей, в которых потерпел всего одно поражение. Да и оно случилось только неделю назад в игре с барнаульским «Динамо» (1:2). Добираясь на матчи автобусом, тратя периодически свои деньги на дорогу, футболисты «Сокола» вопреки всем трудностям добивались положительного результата.

Как сообщила корреспонденту «ТИ-Спорт» пресс-служба команды, «Сокол» мог запросто по окончании 13 встреч расположиться на первой строчке, обойдя «Амкар» и кировское «Динамо», если бы у клуба не было финансовых проблем.

Главный спонсор «Сокола» – группа строительных компаний «Сокол», – как показало время, просто не смог потянуть все затраты команды. На домашнем стадионе казанцев не допускали нахождения более 300 зрителей, потому что для этого по регламенту лиги надо было нанимать больше стюардов, сотрудников безопасности, которых «Сокол» не мог себе позволить. Долги по невыплаченным зарплатам касались на протяжении сезона практически всех футболистов и персонала команды.

«Чтобы спасти клуб, руководство «Сокола» приняло оперативное решение как можно быстрее найти для команды нового спонсора. Поэтому, собственно, и было выложено объявление на Avito. Счет сейчас идет даже не на недели, а на дни, поэтому хороши все средства», – заявили корреспонденту «ТИ-Спорт» работники пресс-службы «Сокола».

Чтобы спасти клуб, руководство «Сокола» приняло оперативное решение как можно быстрее найти для команды нового спонсора Фото: fc-sokol.ru

Что грозит «Соколу», если он снимется с чемпионата?

В так называемую небесную лигу (клуб банкротов) «Сокол» отправлять пока, конечно, рано. Есть все же небольшая вероятность, что казанский клуб в ближайшую неделю найдет себе нового спонсора. Однако это на данный момент не более чем оптимистичные предположения нашей редакции.

Если «Сокол» снимется с чемпионата Второй лиги, его будут ждать санкции. Во-первых, команда будет отстранена как минимум на год от участия во Второй лиге. Также санкции коснутся и руководителей команды, которые не смогут заниматься футбольной деятельностью определенное время. Сроки отстранения менеджеров клуба рассматриваются комитетом всегда отдельно.

Плачевно все завершится и для некоторых футболистов «Сокола». Да, часть игроков непременно найдет себе новый клуб и сможет трудоустроиться в той же Второй лиге. Но обязательно останутся и те, кто окажется без команды.

Положение «Сокола» к этому часу бедственно, и шансов на спасение у команды не особо много. Но все же хочется верить, что непродолжительная история яркой казанской команды не оборвется на такой короткой и минорной ноте.