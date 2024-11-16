У фермеров Татарстана на 10% сократилось поголовье крупного рогатого скота

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За год поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах Татарстана уменьшилось на 10%. Это следует из презентации, которую показал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Скриншот презентации

К началу октября текущего года поголовье КРС у фермеров Татарстана насчитывало 90,3 тыс. животных по сравнению с 100,3 тыс. годом ранее. В том числе численность коров снизилась на 6% в годовом выражении — с 36,5 тыс. голов до 34,5 тыс.

Еще заметнее уменьшилась поголовье овец и коз, а также лошадей. Количество овец и коз в фермерских хозяйствах за год сократилось на 14%, с 37,5 тыс. голов до 32,3 тыс. В свою очередь численность лошадей снизилась на 10%, с 10,8 тыс. голов до 9,0 тыс.

Фермерам удалось увеличить только поголовье птицы — на 54% в годовом выражении. Оно выросло с 899 тыс. особей до 1 млн 390 тыс.

Скриншот презентации

«По результатам работы малых форм у фермеров удельный вес в производстве сельхозпродукции за последний год несколько снизился, хотя все годы до этого имели ощутимый прирост. Это связано с падением позиций в животноводстве. Имеем ощутимое снижение по всем видам поголовья скота, рост только по поголовью птицы», — заметил в связи с этим в своем докладе Марат Зяббаров.

По словам министра, нарастить поголовье крупного рогатого скота удалось КФХ Агрызского, Алексеевского, Елабужского, Чистопольского, Высокогорского и Атнинского районов Татарстана. Наибольшие потери поголовья наблюдаются в Азнакаевском, Спасском, Рыбно-Слободском, Пестречинском, Бугульминском, Новошешминском и Черемшанском районах.

В целом по Татарстану за год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,5%, причем численность коров уменьшилась на 2,0%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».