Поголовье птицы в Татарстане выросло на 9,1%

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На конец сентября 2024 года поголовье птицы в хозяйствах всех категорий Татарстана составляло 19 млн 186,0 тыс. особей, увеличившись на 9,1% по сравнению с сентябрем 2023-го. Такие данные в своем докладе о социально-экономическом развитии республики приводит Татарстанстат.

Вместе с тем в отдельно взятых сельхозорганизациях поголовье птицы всех видов к концу сентября увеличилось до 15 млн 28,8 тыс. особей с 13 млн 668,1 тыс. год назад (рост на 10,0%).

При этом поголовье крупного рогатого скота в Татарстане на конец сентября равнялось 865,3 тыс. животных, снизившись на 4,5% год к году и на 0,6% месяц к месяцу. Численность коров составляла 316,2 тыс. голов, уменьшившись на 2,0% в годовом выражении и на 0,1% в месячном.

Поголовье свиней в республике по итогам сентября равнялось 475,2 тыс. животных, не изменившись в годовом выражении, но снизившись на 0,1% в месячном. Поголовье овец и коз составляло 307,7 тыс. животных, сократившись на 5,2% год к году и на 0,5% месяц к месяцу.

В отдельно взятых сельскохозяйственных организациях на конец сентября численность КРС составляла 505,1 тыс. голов по сравнению с 526,8 тыс. год назад (снижение на 4,1%), в том числе коров — 184,3 тыс. голов вместо 186,3 тыс. (сокращение на 1,1%).

Поголовье свиней у сельхозпредприятий выросло до 457,6 тыс. животных с 456,9 тыс. год назад (увеличившись на 0,2%). Поголовье овец и коз у агрофирм снизилось до 15,7 тыс. животных с 15,9 тыс. год назад (сокращение на 1,3%), а поголовье лошадей сократилось до 9,2 тыс. голов с 9,4 тыс. год назад (снижение на 2,4%).