Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане из свеклы нового урожая планируют произвести 280 тыс. тонн сахара
В Татарстане из свеклы нового урожая собираются произвести около 280 тыс. тонн сахара. Об этом рассказал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
На этой неделе в регионе завершилась уборка сахарной свеклы. Всего собрано 2 млн 620 тыс. тонн корнеплодов, 1 млн 259 тыс. тонн уже вывезено на сахарные заводы. На сегодняшний день переработано 963 тыс. тонн свеклы, произведено 137 тыс. тонн сахара, отметил докладчик.
При этом в Татарстане продолжается уборка кукурузы и подсолнечника. Подсолнечник еще предстоит обмолотить на площади 16,1 тыс. гектаров, за последние две недели обмолочено 12 тыс. гектаров. «Общий намолот на сегодня — 420 тыс. тонн с урожайностью 21,4 ц/га», — пояснил министр.
Кроме того, еще предстоит убрать 12,7 тыс. гектаров кукурузы на зерно. За две недели убрано 10 тыс. гектаров. Всего намолочено 310 тыс. тонн кукурузы с урожайностью 66,4 ц/га.
Рустам Минниханов поинтересовался у главы Минсельхозпрода РТ, сколько именно удастся произвести сахара из свеклы нового урожая. «Триста тысяч [тонн]?» — предположил он. «Под 280 тысяч [тонн] пока расчетно», — ответил Марат Зяббаров.
Вместе с тем, добавил министр сельского хозяйства и продовольствия, зяблевая обработка почвы в республике проведена на площади 1 млн 647 тыс. гектаров. Тридцать районов завершили обработку запланированных площадей. В 13 районах остаются необработанными 29 тыс. гектаров зяби.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»