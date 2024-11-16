В Татарстане из свеклы нового урожая планируют произвести 280 тыс. тонн сахара

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане из свеклы нового урожая собираются произвести около 280 тыс. тонн сахара. Об этом рассказал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На этой неделе в регионе завершилась уборка сахарной свеклы. Всего собрано 2 млн 620 тыс. тонн корнеплодов, 1 млн 259 тыс. тонн уже вывезено на сахарные заводы. На сегодняшний день переработано 963 тыс. тонн свеклы, произведено 137 тыс. тонн сахара, отметил докладчик.

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При этом в Татарстане продолжается уборка кукурузы и подсолнечника. Подсолнечник еще предстоит обмолотить на площади 16,1 тыс. гектаров, за последние две недели обмолочено 12 тыс. гектаров. «Общий намолот на сегодня — 420 тыс. тонн с урожайностью 21,4 ц/га», — пояснил министр.

Кроме того, еще предстоит убрать 12,7 тыс. гектаров кукурузы на зерно. За две недели убрано 10 тыс. гектаров. Всего намолочено 310 тыс. тонн кукурузы с урожайностью 66,4 ц/га.

Рустам Минниханов поинтересовался у главы Минсельхозпрода РТ, сколько именно удастся произвести сахара из свеклы нового урожая. «Триста тысяч [тонн]?» — предположил он. «Под 280 тысяч [тонн] пока расчетно», — ответил Марат Зяббаров.

Вместе с тем, добавил министр сельского хозяйства и продовольствия, зяблевая обработка почвы в республике проведена на площади 1 млн 647 тыс. гектаров. Тридцать районов завершили обработку запланированных площадей. В 13 районах остаются необработанными 29 тыс. гектаров зяби.