«Это беспредел!»: почему в районах Татарстана скот массово пускают под нож

Сейчас в хозяйствах Татарстана содержится более 890 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 321,6 тыс. коров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За год закрылось 148 крестьянско-фермерских хозяйств, а открылось лишь 38

Сейчас в хозяйствах Татарстана содержится более 890 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 321,6 тыс. коров. По сравнению с прошлым годом численность КРС снизилась на 33,4 тыс. голов, в том числе коров стало меньше почти на 4 тысячи.

Причем только с начала этого года поголовье в сельхозформированиях уменьшилось на 9158 голов. Сокращение произошло в 31 районе. Самые большие потери – более тысячи голов – понесли Алексеевский, Азнакаевский, Нурлатский и Тукаевский районы. Значительно уменьшилось количество животных – от 500 до 800 голов – в Высокогорском, Зеленодольском, Менделеевском, Рыбно-Слободском, Заинском, Алькеевском и Буинском районах.

«Снижение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах можно связать со сменой поколения. Молодое поколение не утруждает себя содержанием коров и откормочного поголовья, а предпочитает продукцию покупать в магазинах. Также важную роль играет заготовка корма», – пояснили «Татар-информу» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Сокращение поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах в ведомстве объяснили тем, что ряд КФХ закрылись, а также процедурой оздоровления дойного стада от лейкоза. Только за прошлый год в республике закрылось 148 крестьянско-фермерских хозяйств, а открылось всего 38. Самое большое число прекративших деятельность – в Рыбно-Слободском, Кукморском, Сармановском, Муслюмовском, Бавлинском, Азнакаевском, Агрызском, Арском, Альметьевскоэм, Менделеевском, Спасском районах.

Марат Зяббаров ранее заявлял, что в республике есть хозяйства, которые целенаправленно сократили численность крупного рогатого скота Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть хозяйства, которые целенаправленно сократили численность скота

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров ранее заявлял, что в республике есть хозяйства, которые целенаправленно сократили численность крупного рогатого скота. Среди них, например, «Агро-Основа» и КФХ Козлова Новошешминского района, «Заря» Буинского района, «Апас-Мол» Апастовского района, «Марс» Азнакаевского района, «Тамыр» Актанышского района, «Серп и Молот» Высокогорского района.

Здесь причинами сокращения поголовья также стало оздоровление дойного стада от лейкоза, а еще выявление инфекционных заболеваний (бруцеллез и туберкулез), перевод крестьянско-фермерского хозяйства в личное подсобное хозяйство. Кроме того, некоторые хозяйства прекратили заниматься животноводством и перешли на растениеводство.

Что касается перехода КФХ в статус ЛПХ, это связано с тем, что зачастую так вести бизнес проще: из всех налогов нужно платить только налог на землю, при этом можно получить поддержку из бюджета республики. Ежегодно на поддержку ЛПХ выделяется более 500 млн рублей, пояснял на заседании в Апастовском районе министр сельского хозяйства и продовольствия.

Причиной сокращения поголовья также стало оздоровление дойного стада от лейкоза, а еще выявление инфекционных заболеваний Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выход из данной ситуации видится в увеличении финансирования на социальное развитие села, поддержку фермеров, особенно в грантовых программах, снижении административных барьеров», – подчеркнул Зяббаров.

Несмотря на поддержку личных подсобных хозяйств, поголовье КРС за год в них снизилось на 12,8 тыс. голов. «Это напрямую влияет на объемы сельхозпродукции в целом по сельскому хозяйству районов, поскольку удельный вес ЛПХ в производстве валовой продукции составляет 53%», – констатировал глава Минсельхозпрода.

«Тем, кто от коров отказался, теперь тяжело начать все сначала»

Руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров убежден, что сокращение коров в хозяйствах связано в том числе с ценами на молоко.

«Цепная реакция, которая началась в прошлом году, начиная с марта, по сбросу цен на молоко, закупаемое у фермеров и населения, дала такой результат. Тем, кто от коров отказался, теперь тяжело начать все сначала. Поэтому важное значение имеет постоянство цен», – заявил он «Татар-информу».

Камияр Байтемиров убежден, что сокращение коров в хозяйствах связано в том числе с ценами на молоко Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Однако, по мнению спикера, не только ценообразование сыграло свою роль. Чтобы продать произведенное молоко, фермеру необходимо его два раза в год сдать на экспертизу в лабораторию Казани. Только после этого ветеринары муниципальных районов могут разрешить личным подворьям продавать молоко.

«Это беспредел! 98 тыс. коров в ЛПХ. Представьте, сколько подворий приезжает в Казань, чтобы сдать молоко на анализ! И при этом еще надо платить по 15 тыс. рублей. То есть в год – 30 тыс. рублей. Хотя такие же лаборатории есть в районах. Не это ли чиновничья бюрократия? Хотя ветеринарная служба – это государственный надзорный орган», – посетовал Байтемиров.

Он назвал и третью причину, которая связана с «засильем агрохолдингов». «Это не позволяет крестьянам в должной мере держать скот. Это касается заготовки корма, не только сена, но зерна. Зерно, которое за счет земельных паев выдается крестьянам, некачественное. И надо предоставить землю тем, кто может ей заниматься, хотя бы для удовлетворения собственных нужд в кормах», – подчеркнул спикер.

Чтобы продать произведенное молоко, фермеру необходимо его два раза в год сдать на экспертизу в лабораторию Казани. Только после этого ветеринары муниципальных районов могут разрешить личным подворьям продавать молоко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не хватает рабочих рук»

Еще одна причина уменьшения скота, по мнению Байтемирова, заключается в дефиците работников. Трудоспособное население все чаще выезжает на работу в города.

«Не хватает рабочих рук, чтобы увеличивать количество поголовья или сохранить то, что есть. В сельской местности самый большой уровень безработицы», – заметил он.

Собеседник информагентства убежден, что все эти трудности не позволяют фермерам «быть уверенными в необходимости держать коров и наращивать поголовье».

Еще одна причина уменьшения скота, по мнению Байтемирова, заключается в дефиците работников Фото: © «Татар-информ»

К началу этого года 16 районов увеличили поголовье

В ситуации с заготовкой кормов и сбытом продукции многое зависит от работы исполнительных комитетов, пояснил свою позицию на заседании в Апастовском районе министр сельского хозяйства и продовольствия. Район должен работать с населением, считает Зяббаров.

Тем более что в республике есть положительные примеры – 16 районов к началу этого года увеличили поголовье. Самый большой прирост наблюдается в Мензелинском районе – на 1683 голов. Возросло число животных – от 100 до 300 голов – в Арском, Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Балтасинском, Муслюмовском и Актанышском районах.

«Увеличение произошло в основном за счет ввода в эксплуатацию новых молочных комплексов, покупки нетелей и собственного воспроизводства. За четыре месяца сельхозформирования Мензелинского, Рыбно-Слободского, Чистопольского, Балтасинского, Буинского, Азнакаевского, Сабинского и Кукморского районов приобрели 2392 головы племенного крупного рогатого скота», – сообщили в Минсельхозпроде.

Что касается строительства животноводческих ферм, то за последние три года введено в эксплуатацию 63 молочных комплекса на 43,2 тыс. голов. В том числе в прошлом году появилось 19 новых комплексов на 10,6 тыс. голов.

Сейчас на разных стадиях находятся 20 инвестпроектов, предполагающих строительство таких объектов на 13,6 тыс. коров. Из них в этом году будет введено 11 комплексов на 6,6 тыс. голов.

Стоит отметить, что существенный рост производства молока за пять лет в Бугульминском, Мензелинском, Муслюмовском районах Зяббаров ранее тоже назвал результатом строительства новых молочных комплексов. «Строительство и ввод современных молочных комплексов формируют базу для дальнейшего увеличения производства на уровне 2-3% ежегодно», – уверены в Минсельхозпроде.

К слову, в прошлом году Татарстан впервые в своей истории произвел более 2,1 млн тонн молока. А за пять месяцев этого года получено 914,9 тыс. тонн, что на 42,1 тыс. тонн больше уровня 2023 года. Но ситуация с численностью крупного рогатого скота отразилась на производстве мяса. В частности, мяса скота и птицы произведено на 5,8 тыс. тонн меньше к уровню прошлого года, а всего за пять месяцев – 191,8 тыс. тонн.

В ситуации с заготовкой кормов и сбыте продукции многое зависит от работы исполнительных комитетов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Современные технологии позволяют повысить затраты на содержание скота

Как в Татарстане пытаются решить проблему с сокращением поголовья? Чтобы стимулировать фермеров содержать крупный рогатый скот, действуют различные меры поддержки. К примеру, можно получить субсидии на производство молока, развитие крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, приобретение инструментов и оборудования для искусственного осеменения сельхозживотных, на поддержку племенного животноводства.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода, в республике проводятся различные мероприятия для сохранения и увеличения поголовья. В частности, внедряются современные технологии содержания животных. То есть используются автоматизированные системы кормления, доения и управления стадом. «Такие технологии позволяют повысить эффективность производства и снизить затраты на содержание скота», – уточнили в ведомстве.

К примеру, в прошлом году на роботизированной ферме племзавода имени Ленина Атнинского района продуктивность коров выросла на 31%, себестоимость молока снизилась на 15%. Это произошло за счет внедрения автоматического доения, диагностики состояния вымени и точной дозировки рациона. По информации министерства, хозяйство вложило в проект 399 млн рублей, а господдержка составила 132,5 млн рублей.

В хозяйстве «Нур Баян» Актанышского района был реконструирован коровник, установлены программы управления стадом и улучшена генетика животных. В результате продуктивность коров увеличилась на 12,5%, производство молока – на 733 тонны. Получена дополнительная выручка в размере 14 млн рублей.

Чтобы повысить генетический потенциал КРС и получить высокопродуктивных животных, селекционеры отбирают лучших особей для разведения. А для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди коров регулярно проводятся ветеринарные осмотры и вакцинации.

В Татарстане также функционируют племенные заводы и репродукторы, которые занимаются разведением высокопродуктивных пород скота. Это позволяет обеспечить хозяйства качественным племенным материалом.

За последние три года введено в эксплуатацию 63 молочных комплекса на 43,2 тыс. голов. В том числе в прошлом году появилось 19 новых комплексов на 10,6 тыс. голов Фото: © «Татар-информ»

До 2030 года в Татарстане планируется создать до 40 тыс. ферм

Байтемиров уверен: чтобы решить проблему, в районах нужно организовывать производство.

«А каким образом? Крупные агрохолдинги закрывают фермы, недостаточно создают рабочих мест в деревнях, или вообще из сел выводят скот и концентрируют в одном месте. А остальные что должны делать?» – заявил он.

Поэтому ассоциация разработала дорожную карту, которая подразумевает создание до 2030 года от 35 до 40 тыс. новых крестьянско-фермерских хозяйств.

«Есть все возможности не только создать хозяйства, но и инфраструктуру для личных подсобных хозяйств», – отметил Байтемиров.