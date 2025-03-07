У бойцов СВО пополнение: в Альметьевске с радостным событием поздравили семьи военных

В Альметьевске в преддверии 8 Марта состоялось особенно радостное событие – сразу в трех семьях бойцов СВО появились новорожденные.

С важным событием счастливых родителей поздравила руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова. Она вручила сертификаты в магазин детских товаров, цветы и подарки не только для малышей, но и для их старших братьев и сестер.

«Рождение ребенка – это всегда счастье, которое придает силы и вдохновляет. Пусть эти семьи будут окружены заботой, любовью и благополучием!» – отметила Хабутдинова.

Для двух семей новорожденный стал третьим ребенком, а в одной семье появился первенец.

Финансовая поддержка для молодых мам в районе предусмотрена на постоянной основе, а такие теплые встречи подчеркивают важность внимания к семьям защитников.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести мероприятия к 8 Марта на высоком уровне.

Также Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.