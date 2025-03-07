Минниханов поручил обеспечить проведение мероприятий к 8 Марта на высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поздравил женщин республики с Международным женским днем и поручил главам муниципалитетов обеспечить проведение связанных с этим праздником мероприятий на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики заметил, что праздник 8 Марта – хороший повод для того, чтобы выразить слова благодарности и добрые пожелания в адрес всех женщин.

«Своей любовью, заботой и мудростью вы делаете нашу жизнь добрее и светлее. Вы являетесь источником вдохновения для нас, мужчин, хранительницами семейных ценностей и традиций. В преддверии праздника желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших сердцах всегда живет весна, а в жизни сопутствует успех», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис РТ обратил внимание на то, что сегодня в Казанском Кремле будут чествовать женщин, которые внесли большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса, а в новом здании театра имени Галиасгара Камала состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

«Главам городов и районов необходимо обеспечить проведение всех мероприятий на высоком уровне. Особое внимание – матерям, женам и дочерям участников СВО», – добавил Рустам Минниханов.

Ранее Раис Татарстана рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.