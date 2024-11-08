У бойца СВО из Ютазинского района родился четвертый ребенок

В семье военнослужащего Раиля Зарипова из села Байларово Ютазинского района радостное событие. У него и супруги Гузель на свет появился четвертый малыш.

Новорожденного назвали Адилем. Брата дома встречали старшая сестра Зарина и братья Радель и Азамат. Как говорит Гузель, малыш всегда будет окружен любовью и заботой не только мамы с папой, но и братьев с сестрой.

Глава района Аяз Шафигуллин поздравил бойца с пополнением в семействе. Военнослужащего также навестили глава Уруссинского сельского поселения Фания Аминова и начальник отдела ЗАГС Гузалия Фахуртдинова. Гости вручили подарки, пожелали Зариповым здоровья и добрых семейных отношений.

Главным же пожеланием стало скорейшее окончание специальной военной операции и возвращение домой отца семейства целым и невредимым.

Зарипов ушел на службу по контракту в августе 2024 года. Получил ранение в руку, сейчас проходит реабилитацию.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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