Клеточный иммунитет от вакцины «Спутник М» возник у 93,2% добровольцев

Клеточный иммунитет сформировался у 93,2% добровольцев после вакцинации препаратом от коронавируса для подростков «Спутник М». Это следует из инструкции к вакцине, сообщает ТАСС.

«Иммунизация препаратом „Гам-ковид-вак-М“ формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — говорится в тексте.

В инструкции отмечено, что при исследовании гуморального иммунного ответа сыворотки наличие антител у добровольцев проанализировали на 42-й день от начала вакцинации: «Уровень сероконверсии составил 100%». При этом уточняется, что защитный титр антител и продолжительность защиты в настоящее время неизвестны.

Среди противопоказаний к вакцинации «Спутником М» перечислены тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний. Кроме того, противопоказанием является гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

«<...> Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии <...>. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)», — сказано в инструкции к препарату.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей от 12 лет.

В России сейчас продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации против Covid-19. Сам он принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.