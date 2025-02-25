«Тыл и фронт — едины»: Заинск отправил два 20-тонных грузовика на передовую

Фото предоставлено Александром Исаковым

В Заинске продолжается активная работа по поддержке участников специальной военной операции. На днях из города отправился 59-й гуманитарный конвой – два 20-тонных грузовика, наполненные всем необходимым для бойцов на передовой.

Гуманитарная помощь формируется всем районом. На 31-й площадке плетут маскировочные сети, изготавливают буржуйки, окопные свечи, костыли, термоодеяла, сухие супы, шьют белье и теплую одежду. Школьники пишут письма и рисуют открытки для бойцов, а волонтеры собирают средства на закупку материалов. На предприятиях и в колледжах своими силами делают печи и другие полезные вещи для военных.

Фото предоставлено Александром Исаковым

Очередной конвой отправился с Бульвара Победы, от памятника Воину-освободителю. Провожать гуманитарный груз собрались ветераны, молодогвардейцы, руководство района, жители города и сельских поселений.

Грузовики доставили военнослужащим запчасти для автомобилей, маскировочные сети, печи-буржуйки, газовые баллоны, медицинские принадлежности, инвалидные коляски, костыли, матрасы, одежду, продовольствие и личные посылки от родных. Помимо этого, отправлены два автомобиля – «ВАЗ» и «Нива». Все заявки бойцов были выполнены на 100%.

Фото предоставлено Александром Исаковым

Отдельно в составе груза – свежие выпуски районных газет «Зәй офыклары» и «Новый Зай». Газеты на фронте особенно ценят: их перечитывают, хранят и носят в нагрудных карманах.

В этот раз делегация из Заинска преодолела более 5 тыс. километров, из них 1,3 тыс. – вдоль линии фронта, с остановками в 10 точках выгрузки. За рулем грузовиков – опытные водители, которые не первый раз доставляют помощь бойцам. Вместе с ними отправились представители благотворительного фонда «Теплый Заинск».

Фото предоставлено Александром Исаковым

Глава района Разиф Каримов лично посетил бойцов и передал им теплые слова поддержки от земляков. Он поздравил военных с Днем защитника Отечества, пожелал им здоровья, стойкости и скорейшего возвращения домой. В ответ бойцы передали благодарность жителям Заинска, подчеркнув, насколько важна для них эта поддержка.

Заинск вновь доказал, что фронт и тыл – едины, а помощь будет продолжаться до самой победы.

Фото предоставлено Александром Исаковым

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Александром Исаковым

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