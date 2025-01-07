«Тыл и фронт едины»: из Лениногорска в зону СВО доставлена помощь бойцам

В Татарстан вернулась делегация, которая сопровождала гуманитарный груз из Лениногорского района в зону специальной военной операции.

На передовую, полку №430 и другим частям, было отправлено несколько тонн гуманитарной помощи, в том числе две единицы техники: квадроцикл и новый санитарный УАЗ.

Также были переданы блиндажные свечи, электро- и бензоинструменты, строительные материалы, в том числе доски, кровельные материалы, утеплитель, гвозди, скобы, ломы, монтировки.

Военнослужащие получили и технические средства, газовые баллоны, запчасти на автомобили, маскировочные сети, антидроновые шторы.

Помимо этого, в состав многотонного груза вошли теплые вещи, сапоги, валенки, матрацы. Солдаты получили продукты питания: соленья от местных мастериц, татарские национальные блюда, сладкие подарки и именные посылки.

Конечно же, души бойцов согрели письма из дома, а также посылки и письма с добрыми пожеланиями от дошкольников и учащихся учебных организаций. Мягкие игрушки, присланные маленькими лениногорцами, солдаты берут себе в качестве оберега, носят при себе, берут на боевое задание, веря, что талисман убережет от вражеского снаряда.

В сборе гуманитарного груза участвовали неравнодушные жители города и района, общественные организации, предприниматели, представители организаций и предприятий, медицинские и учебные учреждения, Содружество пограничников Республики Татарстан.

Также присоединились меценаты города, волонтерские группы «СВОих не бросаем», «Вместе мы сила», добровольческий коллектив «Мы Vместе Zа наших» и многие другие.

В состав делегации, сопровождавшей гуманитарный эшелон, по сложившейся традиции вошли бывший глава Лениногорского района, ныне председатель Комитета Госсовета по РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, заместитель председатель Содружества пограничников Республики Татарстан Лениногорска Рамиль Асадуллин и ответственный секретарь политической партии Игорь Храмов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительница Татарстана поехала в зону СВО, чтобы обвенчаться с мужем.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.