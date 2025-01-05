Жительница Татарстана поехала в зону СВО, чтобы обвенчаться с мужем

Эльвира из Лениногорского района Татарстана не побоялась поехать в зону СВО, чтобы под сводами купола церкви благословить и освятить брачный союз с мужем.

«Мы познакомились в Альметьевске в декабре 2004 года. Мне было 19, в свободное время от учебы в Институте экономики, управления и права подрабатывала кассиром в зале игровых автоматов. Денис работал охранником. Это была любовь с первого взгляда, с тех пор мы не расставались. До сих пор меня охраняет», — говорит Эльвира, жена бойца СВО.

По словам супруги при знакомстве будущий муж сразу стал проявлять заботу.

«Он закармливал меня мороженым, — со смехом вспоминает Эльвира. — В январе 2005 года уже стали жить вместе, а в июле сыграли свадьбу. 31 декабря родился первенец — Данила, 2 ноября 2011 года семья пополнилась дочкой Миланой».

26 июля 2024 года Эльвира крестилась и поехала к мужу, чтобы обвенчаться в Дебальцево Донецкой Народной Республики. В Александро-Невском храме, построенном в 1897 году, их обвенчали.

Сам Денис — из Самарской области. Он родился 14 июня 1983 года, также у него есть младшая сестра Юля. Когда Денису было 13 лет, семья переехала в Татарстан — в село Васильевка Альметьевского района.

Дети росли, окруженные любовью и заботой. После окончания школы Денис поступил в Лениногорский политехнический колледж на специальность оператора по добыче нефти и газа, успешно окончил.

Срочная служба в пограничных войсках в Чечне с 2002 по 2004 год стали хорошей закалкой для Дениса: девиз пограничников «Долг, честь, Отечество» навсегда стали жизненным кредо военного. Домой он вернулся возмужавшим, сильным и крепким.

Именно такие мужчины не могут оставаться равнодушными к судьбе страны. Денис не долго раздумывал, когда началась спецоперация: в июне 2022 года он переступил порог военкомата. 9 июля при формировании татарстанского батальона «Алга», он был в его составе.

Пройдя боевое слаживание в поселке Тоцкое Оренбургской области, 3 сентября он пересек линию фронта, где приступил к службе в должности техника роты. В его обязанности входили координация и контроль работы технического персонала роты, поддержание боеготовности и обеспечение правильной эксплуатации и обслуживания боевой техники — БМП. А еще он взял на себя роль повара — бойцам очень нравятся приготовленные им блюда.

«Почему позывной Профессор? У меня плохое зрение, увидев меня в очках, командир роты засмеялся и прокомментировал: Ты прямо на профессора похож!» — объясняет военный.

«Во время передислокации техники, нас „накрыло“. Мне „прилетело“ в руку. Это было 4 октября 2022 года, в госпиталь я не поехал, так как ночью должен был доставить технику, а вот 5 числа ранило уже сильнее, в ногу», — вспоминает те события Денис.

Он восстанавливался в госпиталях в Бериславе, Симферополе, Ейске, Набережных Челнах. По словам бойца, там его «зашили, залатали».

«Отправили в Самару, где в госпитале врачи сделали рентген, обнаружили перелом позвоночника. Долго лечился, потом вернулся к своим на фронт», — рассказывает герой.

За отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России, Денис в 2024-м награжден медалями Жукова и «За боевые отличия», а также Благодарственным письмом.

Во всем и всегда своего мужа поддерживает жена Эльвира, ухаживала за ним в госпиталях.

Родные хоть и переживают за Дениса, но очень гордятся своим героическим родственником. Зять Газинур подарил на нужды СВО легковую машину ВАЗ-2111, которую Денис доставит на передовую. Бабушка Дениса, Надежда Родионовна, вяжет бойцам СВО носки. Несмотря на свой почтенный возраст (ей 91 год), она в строю.

Уважают своего отца и дети.

«Я состою в молодежной группе „Движение первых“, — говорит семиклассница Милана. — Мы участвуем в различных патриотических акциях и мероприятиях, пишем бойцам СВО письма, отправляем посылки».

Сын бойца СВО Данила тоже уважает выбор отца.

«Я уверен, что он сделал обдуманный шаг. Сложно в эмоциональном плане, так как я переживаю за безопасность отца. Кроме того, изменения коснулись и повседневной жизни, так как теперь мне приходится брать на себя ответственность в семье. Моя главная мечта, чтобы СВО скорее закончилась, и папа вернулся домой, ведь мы очень любим его», – сказал он.

Сегодня военный находится в отпуске. Но совсем скоро Денис вновь наденет камуфляжную форму, бронежилет и возьмет курс на Артёмовск. В качестве амулета у него веревочка, подаренная священником Анатолием в 2022 году перед штурмом, деревянный крестик со временем оторвался, но боец верит в силу молитвы и не снимает с шеи веревочку. А еще он хранит шариковую ручку, подаренную таксистом, который ранее довез его. «После Победы вернешь!» — сказал он тогда Денису.

На рюкзаке бойца прикреплен брелок в форме маленькой мягкой игрушки. Этого милого ёжика он нашел в коробке с гуманитарным грузом — с пожеланиями удачи его отправил кто-то из детей. Три коробка спичек, запаянных в целлофановый пакет Денис тоже считает счастливым оберегом.

«Когда кто-то из близких едет на штурм, я передаю эти спички с условием возврата», — объясняет военный.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой