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Спорт
17 февраля 2022  18:20
Дамир Садриев

«Ты сильная, ты справишься»: Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву

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Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву после четвертого места на Олимпиаде – 2022 в Пекине. 

«Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься», — написала Загитова в сториз своего Instagram.

Напомним, уроженка Казани, Валиева не чисто откатала произвольную программу, допустив несколько ошибок и заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Золото досталось Анне Щербаковой, серебро – Александре Трусовой.

Чуть ранее в Казани в поддержку Валиевой в парке «Черное озеро» выступили местные фигуристки.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #алина загитова #камила валиева
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