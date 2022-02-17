«Ты сильная, ты справишься»: Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова поддержала Камилу Валиеву после четвертого места на Олимпиаде – 2022 в Пекине.

«Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься», — написала Загитова в сториз своего Instagram.

Напомним, уроженка Казани, Валиева не чисто откатала произвольную программу, допустив несколько ошибок и заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Золото досталось Анне Щербаковой, серебро – Александре Трусовой.

Чуть ранее в Казани в поддержку Валиевой в парке «Черное озеро» выступили местные фигуристки.