Тухватуллин, скачки, парад: в Менделеевске впервые Сабантуй пройдет на стадионе

8 июня в Менделеевске пройдут торжества по случаю татарского народного праздника Сабантуй. В этом году впервые он пройдет на Центральном стадионе им. Д. И. Менделеева, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Сегодня администрация и глава района осмотрели площадку будущих гуляний.

«В Год семьи, объявленный по решению Президента нашей страны, особое внимание уделим семейным форматам отдыха. Для детей будет организован детский сабантуй, площадки с национальными играми и забавами, аниматоры. Также будет инклюзивная игровая площадка», — прокомментировал Радмир Беляев.

Также в администрации раскрыли детали программы праздника. Стартует она с 9:30 с конных скачек на ипподроме, далее гостей будет ждать парад сельских поселений и театрализованное представление, а хедлайнером концерта станут Ришат Тухватуллин и АBIEM Project.

Напомним, открытие нового футбольного стадиона площадью 22 тыс. квадратных метров в Менделеевске состоялось в 2022 году. Стадион рассчитан на тысячу зрителей. Он оборудован специальным современным футбольным покрытием, беговыми дорожками, зоной для болельщиков, спортивным корпусом.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя в 2024 году. Так, в населенных пунктах и райцентрах республики татарский народный праздник пройдет 8-9 июня, в Набережных Челнах — 15 июня, а в Казани — 23 июня.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.