В Менделеевске открыли стадион-долгострой, рассчитанный на тысячу зрителей

В Менделеевске состоялось открытие нового футбольного стадиона площадью 22 тыс. квадратных метров. Спортивный объект будет носить имя ученого Дмитрия Менделеева, который трудился здесь.

Стадион рассчитан на тысячу зрителей. Он оборудован специальным современным футбольным покрытием, беговыми дорожками, зоной для болельщиков, спортивным корпусом. У горожан уже появилась возможность протестировать площадку: первые соревнования прошли сразу после торжественного открытия.

«Стадион имени Менделеева принял спортивный забег „Кросс Наций“. В событии приняли участие около 1 тыс. человек», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Многие годы объект был долгостроем. Сдвинуть строительство с мертвой точки удалось новой команде Менделеевска под руководством главы района Радмира Беляева при поддержке Президента Татарстана.

«В этом году Менделеевск празднует 55-летие, и это огромный подарок от Президента нашей республики Рустама Минниханова. В Менделеевске создана Федерация по футболу. Планируем войти в первую любительскую лигу по футболу, будем ее поддерживать. Здесь занимаются 500 детей разных возрастов. С появлением стадиона территория начала активно развиваться», — обратился ко всем присутствующим Беляев на открытии объекта.