Алек Болдуин: «Спортсмены вроде Валиевой показывают нам красоту мира. Спасибо, Камила»

Американский актер, номинант на «Оскар» Алек Болдуин прокомментировал выступление Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

По словам лауреата премий «Золотой глобус» и «Эмми», такие спортсмены, как Валиева, способны демонстрировать красоту мира.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Портрет», — написал Болдуин на своей странице в соцсети Instagram.

«Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — добавил артист.

Ранее Камила Валиева в составе сборной России по фигурному катанию стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.