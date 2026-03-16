Туры в Эмираты из Казани отменили до конца марта

Все туры в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом из столицы Татарстана отменены до конца марта. Об этом рассказал президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам Мифтахова, туристические компании также временно приостановили продажу путевок на апрель и май.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил возврат денег российским туристам за отмененные поездки в страны Ближнего Востока. Для этого будут использованы средства из Фонда персональной ответственности туроператоров.

«Татар-информ» сообщал, что в ОАЭ на 2 марта застряли из-за боевых действий до 3 тыс. туристов из Татарстана. Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань ночью 3 марта.