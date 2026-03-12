Мишустин утвердил возврат денег за отмененные туры на Ближний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Российским туристам вернут деньги за отмененные поездки в страны Ближнего Востока, для этого будут использованы средства из Фонда персональной ответственности туроператоров. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Будут возвращены средства за оплаченные туры в Бахрейн, Израиль, Иран, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию, которые должны были начаться в промежуток с 28 февраля по 31 марта.

«Для возврата денег за такие поездки из средств Фонда персональной ответственности туроператор должен не позднее 15 апреля представить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма», – пояснили в пресс-службе, напомнив, что решение о возможности возврата средств туристам при возникновении угрозы их безопасности в стране временного пребывания принимает Правительство.

Отдельным распоряжением для туроператоров в сфере выездного туризма срок уплаты отчислений за первый квартал текущего, 2026 года в Фонд персональной ответственности перенесен с 15 апреля на 15 июня.

«Рассчитываем, что это позволит поддержать отрасль и поможет десяткам тысяч наших граждан, чьи поездки оказались сорваны», – заявил сегодня Михаил Мишустин на заседании Правительства.

Еще в начале марта возвращение туристам средств за отмененные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме анонсировал министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства. Он предлагал использовать именно задействованный сейчас механизм.

«Татар-информ» сообщал, что в ОАЭ на 2 марта застряли из-за боевых действий до 3 тыс. туристов из Татарстана. Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань ночью 3 марта.