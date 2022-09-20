Туроператоры посоветовали россиянам при поездках в Турцию брать с собой наличные

Планирующим отправиться в Турцию российским туристам следует брать с собой наличную валюту. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда, вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ)», — посоветовали в АТОР.

Кроме того, туроператоры посоветовали путешествующим бронировать в Анталье отели на условиях «всё включено», а в Стамбуле — как минимум с завтраками.

Накануне два крупных турецких банка, Is bankasi и Denizbank, объявили о приостановке обслуживания карт российской платежной системы «Мир». При этом они сослались на американские и британские санкции против РФ. В системе «Мир» признали, что прием и обслуживание карт в зарубежных банках зависят от позиции финансовых организаций.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предупредило о готовности вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы «Мир» в других странах.