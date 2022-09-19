Система «Мир» отреагировала на решение турецких банков отказаться от приема карт

Прием и обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в зарубежных банках, в том числе турецких, зависит от позиции самих финансовых организаций. Об этом заявили в пресс-службе системы, передает РИА Новости.

«Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт „Мир“, их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций», — констатировали в системе.

Сегодня два крупных турецких частных банка, Is bankasi и Denizbank, объявили о приостановке обслуживания карт системы «Мир». При этом они сослались на санкции США и Великобритании против РФ.

Сходным образом отреагировали на происходящее и в Банке России. Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир», признали в пресс-службе ЦБ. При этом в Центробанке заверили, что регулятор намерен продолжать диалог о расширении географии приема российских карт.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов предупредило о готовности вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы «Мир» в других странах.