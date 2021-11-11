Turkish Airlines перестанет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы в Минск

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе перестанет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы, следующие в Минск. Об этом в своем Twitter’е сообщил представитель канцелярии Президента Польши Якуб Кумох.

«Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал польский чиновник.

Кумох также поблагодарил от имени канцелярии Президента Польши всех, участвовавших в переговорах по этой проблеме.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководство Евросоюза обсуждает введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» и турецкой Turkish Airlines в контексте принятия новых ограничительных мер против Беларуси.

На польско-белорусской границе в последние дни скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов. Беженцы предпринимают многочисленные попытки преодолеть заграждения и попасть на территорию ЕС. Президент РФ Владимир Путин и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель провели уже вторые телефонные переговоры за два дня, посвященные ситуации с мигрантами.