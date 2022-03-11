Turkish Airlines ограничили продажу билетов россиянам, летящим в третьи страны

Авиакомпания Turkish Airlines начала уведомлять билетных агентов в России о приостановке продажи билетов на полеты из Турции в третьи страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Авиаперевозчик разрешает россиянам приобретать билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в РФ. При этом на все сегменты полета должен быть оформлен единый билет.

Соответствующие меры будут действовать начиная с 10 марта и до дальнейшего уведомления. Причина — отказ платежных систем Visa и MasterCard от работы в России.

Вместе с тем россияне по-прежнему могут купить билеты на Turkish Airlines с помощью карты «Мир» на сайте перевозчика. Туристы и турфирмы также могут приобрести их у агентов-консолидаторов, которые имеют соответствующие прямые решения для зарубежной выписки билетов, отмечают в АТОР.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.