Туристы могут отказаться от тура в страны Персидского залива, если есть угроза жизни
Роспотребнадзор: Тур в страну Ближнего Востока можно отменить из-за обстановки
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Управлении Роспотребнадзора по РТ напомнили туристам об их правах. Если в стране, куда планируется поездка, возникла угроза жизни и здоровью, турист имеет право отказаться от тура или изменить его условия.
Если поездка еще не началась, то деньги обязаны вернуть полностью. В случае если путешествие уже началось, должны вернуть сумму за неоказанные услуги.
Требовать расторжения договора можно как через суд, так и напрямую у туроператора – по соглашению сторон.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули: туроператоры обязаны заранее информировать клиентов о возможных рисках и порядке получения экстренной помощи за границей.
В ведомстве добавили, что сообщения о том, что турист якобы не может вернуть деньги или обязан заплатить штраф за отказ от тура из-за угрозы безопасности, недостоверны.
За консультацией можно обратиться по телефонам:
- 8 800 555-49-43 (единый консультационный центр);
- (843) 221-90-16 (ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных).
Также можно подать обращение через сайт ведомства или направить письмо по адресу: Казань, ул. Большая Красная, 30.
Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран ответил ракетными обстрелами израильской территории и американских военных объектов в регионе.
По последним данным Ассоциации туроператоров (АТОР), количество российских туристов, оказавшихся в странах Ближнего Востока, не рекомендованных к посещению МИДом в связи событиями в Иране, составило около 55 тыс. человек. Порядка 10–12 тыс. туристов в третьих странах столкнулись с невозможностью улететь домой со стыковками в государствах Персидского залива
Ранее Генеральное консульство России в Дубае обратилось к россиянам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах, в связи с обострением обстановки в регионе. МИД России рекомендует воздержаться от поездок в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.