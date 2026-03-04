Туристы могут отказаться от тура в страны Персидского залива, если есть угроза жизни

Фото: © «Татар-информ»

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Управлении Роспотребнадзора по РТ напомнили туристам об их правах. Если в стране, куда планируется поездка, возникла угроза жизни и здоровью, турист имеет право отказаться от тура или изменить его условия.

Если поездка еще не началась, то деньги обязаны вернуть полностью. В случае если путешествие уже началось, должны вернуть сумму за неоказанные услуги.

Требовать расторжения договора можно как через суд, так и напрямую у туроператора – по соглашению сторон.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули: туроператоры обязаны заранее информировать клиентов о возможных рисках и порядке получения экстренной помощи за границей.

В ведомстве добавили, что сообщения о том, что турист якобы не может вернуть деньги или обязан заплатить штраф за отказ от тура из-за угрозы безопасности, недостоверны.

За консультацией можно обратиться по телефонам:

8 800 555-49-43 (единый консультационный центр);

(единый консультационный центр); (843) 221-90-16 (ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных).

Также можно подать обращение через сайт ведомства или направить письмо по адресу: Казань, ул. Большая Красная, 30.

Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран ответил ракетными обстрелами израильской территории и американских военных объектов в регионе.

По последним данным Ассоциации туроператоров (АТОР), количество российских туристов, оказавшихся в странах Ближнего Востока, не рекомендованных к посещению МИДом в связи событиями в Иране, составило около 55 тыс. человек. Порядка 10–12 тыс. туристов в третьих странах столкнулись с невозможностью улететь домой со стыковками в государствах Персидского залива

Ранее Генеральное консульство России в Дубае обратилось к россиянам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах, в связи с обострением обстановки в регионе. МИД России рекомендует воздержаться от поездок в ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.