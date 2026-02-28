Генконсульство России в Дубае выпустило рекомендации для туристов в ОАЭ

Фото: tatarstan.er.ru

Генеральное консульство России в Дубае обратилось к россиянам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах, в связи с обострением обстановки в регионе. Дипломаты просят граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Россиянам советуют следить только за официальными сообщениями местных властей и не распространять непроверенную информацию. Туристам, которые сейчас находятся в ОАЭ, необходимо поддерживать связь со своими туроператорами и администрацией отелей. Тем, кто планирует вылет или следует через Эмираты транзитом, стоит заранее уточнять информацию у авиакомпаний, так как возможны задержки и переносы рейсов.

В ведомстве также рекомендуют всегда иметь при себе удостоверение личности, работающие средства связи и деньги на случай непредвиденных ситуаций. Кроме того, гражданам предложили установить мобильное приложение «Помощник за рубежом» и по возможности встать на консульский учет.

По данным Ассоциации туроператоров России, в ОАЭ сейчас могут находиться около 50 тыс. российских туристов.