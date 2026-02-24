Иран на прицеле: готов ли Трамп к новой военной кампании на Ближнем Востоке?

Америка сосредоточила у границ Ирана беспрецедентную военную мощь. Все указывает на то, что переговоры с Тегераном о сворачивании иранской ядерной программы зашли в тупик. Насколько вероятен удар США по Ирану и сможет ли Трамп вовремя остановиться, не втянувшись в военную кампанию на земле персов, – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © «Татар-информ»

Небывалая военная мощь

Ситуация у берегов Ирана накаляется. В этом регионе США сосредоточили военную группировку, которую называют крупнейшей за последние два десятилетия – со времен вторжения в Ирак в 2003 году. По оценкам военных экспертов, Пентагон задействовал значительную часть авиации и флота, перебросив в регион два атомных авианосца – «Авраам Линкольн» и «Джеральд Р. Форд», до 12 военных кораблей сопровождения и более сотни боевых самолетов.

Десятки истребителей, включая F-35, F-22 и F-16, в последние дни покинули базы в США и Европе и направились на Ближний Восток, согласно данным Military Air Tracking Alliance (MATA). Вблизи Ирана в состояние повышенной боевой готовности приведены крупные военные объекты США, включая авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре, а также ряд других постоянных и временных баз в регионе.

Правда, с развертыванием у бравых американских военных не все гладко. Флагман ВМС США «Джеральд Р. Форд» (стоимость около $13 млрд), оснащенный двумя ядерными реакторами и экипажем свыше 4,6 тыс. человек, по сообщениям ряда СМИ, столкнулся с техническими проблемами. Сообщалось о неполадках в санитарной системе корабля, из-за чего ему пришлось зайти в один из европейских портов для устранения неисправностей.

По данным американских СМИ, Дональду Трампу предлагаются различные сценарии военной операции против Ирана Фото: © Султан Досалиев / РИА Новости

Америка и Израиль готовы к удару

Вероятность удара по иранским объектам ряд аналитиков оценивает как крайне высокую. По данным американских СМИ, Дональду Трампу предлагаются различные сценарии военной операции против Ирана.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщает, что среди обсуждаемых вариантов фигурируют и сценарии точечных ударов по высшему военно-политическому руководству Ирана. Речь идет о верховном лидере Али Хаменеи и его окружении.

Израиль, в свою очередь, готов присоединиться к США в случае начала операции. Израильский портал Ynet пишет о высокой вероятности американского удара и возможной координации действий с Тель-Авивом. По его данным, в израильском руководстве рассматриваются планы атак на объекты, связанные с ракетной программой Ирана и инфраструктурой Корпуса стражей исламской революции.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое военное вмешательство, включая точечные удары по ядерным объектам, будет расценено как полноценный акт агрессии, влекущий за собой масштабный ответ Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

Иран готов защищаться

В ответ на приготовления США зафиксирована повышенная активность Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая передислокацию подразделений ПВО и ракетных частей.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое военное вмешательство, включая точечные удары по ядерным объектам, будет расценено как полноценный акт агрессии, влекущий за собой масштабный ответ. И предупредил, что стране придется нанести удары по базам США в случае атаки со стороны Вашингтона.

Верховный лидер аятолла Хаменеи предупредил, что в случае нападения конфликт не останется локальным и перерастет в «войну во всем регионе».

Иранские официальные лица открыто называют американские базы в Катаре, Бахрейне и Кувейте, а также нефтяную инфраструктуру Персидского залива легитимными целями в случае атаки.

Проиранские группировки в Ираке (например, «Катаиб Хезболла») уже заявили о готовности начать «тотальную войну» против объектов США, если Иран будет атакован.

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран не изменит свою политику под внешним давлением и не пойдет на капитуляцию, считая условия США (полный отказ от обогащения урана) неприемлемыми Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Последний шанс для дипломатии

Несмотря на угрозы, Иран продолжает участвовать в переговорах по ядерной сделке, заявляя о готовности к диалогу, но без «ядерных уступок» под дулом пистолета. Президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран не изменит свою политику под внешним давлением и не пойдет на капитуляцию, считая условия США (полный отказ от обогащения урана) неприемлемыми.

В Тегеране не отрицают возможности договориться в последний момент – на 26 февраля намечены очередные консультации в Женеве. Однако пока никто не испытывает оптимизма в отношении мирного урегулирования: иранская сторона не готова прекращать ядерную программу, несмотря на ультимативные заявления Дональда Трампа.

Американский президент установил срок в 10-15 дней, чтобы Иран заключил сделку по своей ядерной программе. Так что теоретически США могут начать военные действия после крайнего срока ультиматума, а именно 7 марта 2026 года. Хотя тех же американцев не волнуют дипломатические реверансы в виде соблюдения сроков ультиматума и они готовы начать нападение на Иран хоть сейчас.

Такер Карлсон, по данным СМИ, пытается отговорить президента США от силового сценария Фото: © Гавриил Григоров / РИА Новости

Остановите Дональда

Тем временем известный американский журналист Такер Карлсон, по данным СМИ, пытается отговорить президента США от силового сценария. Сообщалось, что 23 февраля он контактировал с главой Белого дома, чтобы в очередной раз попытаться убедить его отказаться от нападения на Иран.

Как ни странно, сдержанность проявляют и сами американские военные. Генералы не могут спрогнозировать долгосрочные последствия возможного удара по Ирану, особенно если конфликт перерастет в наземную операцию. В памяти остается не только война во Вьетнаме (1965–1973), но и затяжные кампании в Афганистане (2001–2021) и Ираке (2003–2011).

Тем не менее «маленькая победоносная война» может выглядеть для администрации привлекательным способом изменить внутреннюю повестку. После унизительного поражения в Верховном суде США, отказавшемся признать законным введение Трампом пошлин против огромного ряда стран, после надолго завязшей в переговорах кампании по мирному урегулированию конфликта России с Украиной Трампу необходимо срочно поднять свой рейтинг, чтобы перекрыть эти неудачи. Кроме того, масштабное развертывание американской военной группировки у берегов Ирана обходится бюджету крайне дорого. Долго удерживать столь крупную армаду в состоянии полной готовности сложно.

Поэтому дилемма – дипломатия или война – может быть решена уже в ближайшие дни.

Виджет: коллаж «Татар-информа»