Туристический потенциал Татарстана будет представлен на выставке «Россия» на ВДНХ

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Второго декабря на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве пройдет День Татарстана. Программой дня предусмотрена презентация туристического потенциала республики. Посетители смогут совершить прогулку по историческому центру Казани, увидеть татарские обряды, посмотреть местное кино и попробовать блюда национальной кухни.

День региона откроет Раис Татарстана Рустам Минниханов. О достижениях за последние шесть лет Татарстан расскажет в зоне культурных проектов, здесь же пройдет торжественная церемония настоящего татарского бракосочетания 23-летних Самата и Сюмбель.

В доме российской кухни 10 ведущих шеф-поваров республики в течение дня будут вести мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Можно будет посмотреть и принять участие в приготовлении праздничного гуся, губадии, зур бэлиша, талкыш калеве.

Туристическая команда Республики Татарстан будет встречать гостей в павильоне D «Наша культура/ Почувствуй Россию/ Горы эмоций». Здесь весь день будут работать представители туроператоров республики и рассказывать посетителям о национальных интерактивных программах и экскурсиях, путешествии в сказочную резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы, речных круизах и прогулках по реке Волге. Свои возможности по приему туристов презентуют директора музеев-заповедников «Казанский Кремль», «Остров-град Свияжск», «Великий Болгар» и Елабуги. Состоится рассказ о здравницах Республики Татарстан с розыгрышем путевок. Для всех слушателей презентаций запланированы памятные сувениры от ремесленников Татарстана, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

Более того, татарский сувенир можно будет сделать своими руками – мастера Татарстана проведут мастер-классы по вышиванию национальной тюбетейки, изготовлению сувениров из кожи и другие.

Выставка-форум «Россия», демонстрирующая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября. Ее работа продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин.

2 декабря на выставке-форуме «Россия» пройдет День Татарстана. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Мероприятия, запланированные на этот день, должны быть организованы на самом высоком уровне, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выставке «Россия» на ВДНХ открылась «Елка Татарстана».