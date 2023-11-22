«Игры будущего» и национальные обряды: что представит Татарстан на выставке «Россия»

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

2 декабря на выставке-форуме «Россия» пройдет День Татарстана. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. В открытии примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Планируется, что совместно со взрослым модератором экскурсию по выставке главе Татарстана проведет юный представитель «Движения Первых».

Главное событие, которое пройдет в столице Татарстана Казани в следующем году, «Игры будущего» – будет презентоваться на стенде республики. Это принципиально новые международные соревнования, где будут объединены спортивные состязания в реальных и виртуальных форматах. Татарстан славится своими современными спортивными объектами и цифровыми площадками, такими как самый молодой город России Иннополис и ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Одним из зрелищных мероприятий станет церемония бракосочетания по татарским обычаям. В этот день новую семью создадут 23-летние Самат и Сюмбель. Они оба выросли в многодетных семьях. Семья Самата – Зыятдиновы – в 2020 году Указом Президента России Владимира Путина была удостоена высокой награды – медали ордена «Родительская слава». Будущие молодожены сейчас учатся в ведущем авиационном институте КНИТУ-КАИ и планируют будущее связать с наукой. Во время обряда Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан продемонстрирует все тонкости народных традиций: передача украшений дочери от матери, смена девичьего платка на свадебный и многое другое. Отметим, что Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству заключенных браков. В этом году были созданы 22 тысячи семьи.

Еще одним ярким событием в День Татарстана станет приготовление супа-шурпы сразу на 4000 порций в «Татарском самоваре»! Это особое кулинарное оборудование, состоящее из круглого стального чана с крышкой и высокой трубой в центре, нижней топки для дров и ярко-желтых латунных деталей. Чан вместе с трубой имеет высоту 2,80 м, диаметр 1,70 м, объем 1200 л и весит 200 кг, а топка – 150 кг. Приготовят это чудо-блюдо кооператоры Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан – это еще и туристический центр. В этом году республику посетит более 4 млн. туристов. В тысячелетней Казани для них множество интересных мест, музеев, развлечений. В республике четыре объекта ЮНЕСКО – это белокаменный Казанский Кремль, Древний Болгар (самый северный центр ислама), остров-град Свияжск (прототип острова Буяна из сказки Пушкина) и обсерватория Казанского федерального университета. А самая популярная программа для туристов – «Татарстан – край 1001 удовольствия». Этот гастрономический проект и будет представлен в доме российской кухни на площадке форума. 10 ведущих шеф-поваров республики в течении дня проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Можно будет посмотреть и принять участие в приготовлении праздничного гуся, губадии, зур бэлиша, талкыш калеве и др.

По программе состоится лекция «Татарстан – территория возможностей». Ее проведет руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Также представят достижения в области системы здравоохранения республики и медицинского туризма.

Запланирована обширная образовательная программа. Так, для гостей будут организованы спортивная лекция АЙДА, лекция по исламским финансам, мастер-классы по изготовлению татарского головного убора – тюбетейки, сувениров из кожи – татары знамениты уникальным методом художественной обработки кожи, которую бережно хранят и передают молодым поколениям местные мастера – тиснение и мозаика. А технологии «Казанский шов» – способ соединения вручную узорно выкроенных деталей кожи встык – нет у других народов. В создании шва одновременно используются две нити – тачная и вышивальная. Также состоится мастер-класс по цифровым продуктам Made in Tatarstan и можно будет научиться движениям татарского народного танца.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На площадке Минтруда РФ на выставке Татарстан представит экскурсию «В гостях у Горького и Шаляпина», приуроченную к 150-летию со дня рождения Ф. Шаляпина и 155-летию со дня рождения М. Горького. Экскурсию проведет ее автор – старший научный сотрудник Музея А.М.Горького и Ф.И. Шаляпина Флюра Мирзина.

Татарстан – это не только город студентов, но и город «Активного долголетия». Для старшего поколения представлены различные спортивные мероприятия и возможности для самовыражения в творчестве. Ежегодно в республике проводится фестиваль народного творчества среди ветеранов-пенсионеров «Балкыш-Сияние». Участники и лауреаты конкурса выступят в День Татарстана на ВДНХ.

В рамках культурной программы покажут видеоролик о достижениях Татарстана и фильм Валдиса Пельша «Дорогами открытий. Третья столица», а также презентуют тизер мультфильма «Туган батыр» о татарском сказочном герое. Гости смогут увидеть выступление виртуозного музыканта-гармониста – народного артиста Кирама Сатиева.

На уличной сцене будет представлен проект «Сквозь время»: музыкальные сеты от Abiem Project и фолк-группы «Закария», выступит рок-группа Gauga, АлияНур, Said Olur, а также известные участники федеральных музыкальных проектов из Татарстана. В зоне культурных проектов можно будет посмотреть на театрализованный обряд «Каз омэсе», презентацию обычаев, легенд и сказок республики, здесь также пройдет выступление танцевального ансамбля «Агидель» – артисты представят гостям, как проходит татарский народный праздник плуга «Сабантуй». Мероприятия продлятся до поздней ночи.