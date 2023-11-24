«Елка Татарстана» открылась на выставке «Россия» в Москве

Фото: © пресс-служба Минкульта РТ

Новогодняя елка от Республики Татарстан открылась на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. На презентации проекта состоялось прямое подключение с сессии «Елки России 2.0» и «Елки России на ВДНХ» в рамках Российской креативной недели в Сибири. В прямом эфире «Елку Татарстана» презентовали первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова и сотрудники «Таткультресурсцентра».

Работа над созданием игрушек для «Елки Татарстана» велась совместно с мастерами народных художественных промыслов республики. Елка украшена игрушками в цветах флага республики и орнаментами, сообщили в Минкульте Татарстана. Самый верх елки украшает тарелка с тюльпанами. Другим важным символом из украшений Елки является «Птицы счастья». В качестве украшения также использованы татарские накосники – чулпы.

Выставка-форум «Россия», демонстрирующая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября. Ее работа продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин.

2 декабря на выставке-форуме «Россия» пройдет День Татарстана. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Мероприятия, запланированные на этот день, должны быть организованы на самом высоком уровне, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

Подробнее об открытии масштабной экспозиции в Москве и чем удивил жителей и гостей столицы Татарстан, можно узнать в материале «Татар-информа» «Киберсфера, симуляторы и „Игры будущего“: на выставке „Россия“ в Москве открыли стенд РТ».