Минниханов поручил на высоком уровне организовать День Татарстана на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

2 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет день, посвященный Татарстану. Мероприятия, запланированные на этот день, должны быть организованы на самом высоком уровне. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Раис республики Рустам Минниханов.

«Предусмотрена культурная и деловая программа, а также тематические дни каждого субъекта России. День Республики Татарстан на выставке состоится 2 декабря. Правительству республики необходимо обеспечить проведение соответствующих мероприятий на самом высоком уровне», — заметил он.

Напомним, что выставка-форум, демонстрирующая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября. Увидеть ее можно до 12 апреля. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин.

Подробнее об открытии масштабной экспозиции в Москве и чем удивил жителей и гостей столицы Татарстан, можно узнать в материале «Татар-информа» «Киберсфера, симуляторы и „Игры будущего“: на выставке „Россия“ в Москве открыли стенд РТ».