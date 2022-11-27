Турция возобновила удары по северу Ирака

Турция возобновила обстрелы территории Иракского Курдистана, расположенного на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал SHAFAQ News.

В издании заявили, что этой ночью были обстреляны районы, находящиеся поблизости от города Эль-Амадия в провинции Дахук. Помимо этого, авиаударам подверглись северные регионы Ирака. Информации о жертвах пока нет.

Напомним, что 20 ноября Турция провела операцию на севере Ирака и Сирии. Позднее Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что это было только началом, и в запланированное время Турция продолжит ее. По его словам, косвенной виновницей операции стала Россия, которая не выполнила обязательства по «очистке» Сирии от вооруженных формирований курдов.