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Ру Тат
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Политика
20 ноября 2022  10:12

Турция нанесла удары по четырем регионам Сирии и одному — в Ираке

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Этой ночью Турция нанесла удары по четырем регионам Сирии и одному региону Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал A Haber.

В эфире говорилось, что обстрел велся турецкими F-16 и беспилотниками. Удары нанесены по сирийским Кобани, Телль-Рифату, Дербисии, Дерику, а также региону Шенгал в Ираке.

Как объяснил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, целью ВВС были пещеры, тоннели и склады, принадлежащие сирийскому крылу Рабочей партии Курдистана (запрещена в стране).

#турция #сирийские курды
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