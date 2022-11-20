Турция нанесла удары по четырем регионам Сирии и одному — в Ираке

Этой ночью Турция нанесла удары по четырем регионам Сирии и одному региону Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал A Haber.

В эфире говорилось, что обстрел велся турецкими F-16 и беспилотниками. Удары нанесены по сирийским Кобани, Телль-Рифату, Дербисии, Дерику, а также региону Шенгал в Ираке.

Как объяснил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, целью ВВС были пещеры, тоннели и склады, принадлежащие сирийскому крылу Рабочей партии Курдистана (запрещена в стране).