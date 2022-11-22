Эрдоган заявил, что РФ не выполнила обещаний по «очистке» Сирии от курдских формирований

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполнила обязательств по «очистке» Сирии от курдских вооруженных формирований. Таким образом, он косвенно обвинил Москву в проведенной в воскресенье Анкарой операции, сообщает РИА Новости.

«У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», — отметил он.

Эрдоган добавил, что операция может быть продолжена — этот вопрос уже стоит на повестке дня.

Напомним, что в 2019 году Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. По одному из пунктов РФ должна была содействовать отводу курдских подразделений, их вооружения на 30 км от границ Сирии и Турции. После этого страны начали проводить совместные патрулирования.