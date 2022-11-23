Эрдоган заявил, что удары по террористам в Сирии и Ираке были «только началом»

Турция имеет право по своему усмотрению решить проблемы с террористами, угрожающими ее безопасности. При этом удары, нанесенные по курдским формированиям в Сирии и Ираке, были только началом, подчеркнул Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Турция приступит к трансграничной операции в Сирии, когда сочтет это необходимым.

«Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы никогда еще не были настолько серьезно настроены, чтобы обеспечить безопасность наших границ. Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время», — подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что операция не станет угрозой для территориальной целостности Сирии и Ирака. Поэтому их администрациям нечего опасаться.

По словам Эрдогана, при проведении операции Турция намерена «очистить от террористов» территории городов Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат в Сирии. «Мы уже сформировали часть безопасного коридора с помощью трансграничных операций. Остальным мы займемся постепенно. Мы очистим Телль-Рифаат, Манбидж, Айн-эль-Араб [Кобани]», — заключил он.

Напомним, ранее Президент Турции заявил, что республика начала операцию из-за невыполнения Россией обязательств по очистке Сирии от курдских формирований.