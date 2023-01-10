Турция поддержала мирный план Зеленского

Турция стремится к установлению прочного мира на Украине и поддерживает мирный план украинского лидера Владимира Зеленского, контактируя при этом с обеими сторонами конфликта. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавошоглу, сообщает телеканал CNN Türk.

«В настоящее время Россия выражает готовность к переговорам. Зеленский, с другой стороны, предложил мирный план из десяти пунктов. Турция поддерживает этот мирный план и продолжает работать над ним», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Кроме того, Чавошоглу заметил, что Турция стремится курировать выполнение одного или нескольких пунктов этого плана. По его словам, несмотря на продолжение боевых действий, дипломатические консультации приносят свои плоды, стороны обмениваются пленными, ведутся переговоры по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Владимир Зеленский представил десять условий «формулы мира» на Украине в середине ноября в ходе саммита «Большой двадцатки». Этот план предусматривает, в частности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию завершения конфликта.

Позднее Зеленский назвал восстановление территориальной целостности целью конфликта с РФ. В свою очередь в последние месяцы российские власти декларируют готовность к переговорам, но на собственных условиях.