Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, о введении которого вдоль линии соприкосновения сторон на Украине заявили российские власти. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает телеканал A Haber.

При этом Калын заверил, что руководство Турции намерено приложить максимум усилий для создания условий, которые позволят вести диалог, нацеленный на прекращение боевых действий.

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта», — признал представитель Эрдогана.

Кроме того, он рассказал, что Турция продолжит прикладывать усилия, направленные на обеспечение прекращения огня в районах около Запорожской АЭС.

Калын также допустил, что Украина последует примеру РФ в вопросе прекращения огня. Счел он возможным и создание условий для повторной встречи переговорщиков, напомнив, о консультациях в Стамбуле, имевших место еще в марте прошлого года — вскоре после начала масштабного конфликта.

Накануне Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с Украиной до полуночи 7 января. Власти Украины и государств Запада увидели в этой инициативе попытку ввести в заблуждение общественность разных стран.