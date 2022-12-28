Зеленский назвал восстановление территориальной целостности целью конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Верховной Раде назвал восстановление территориальной целостности страны целью продолжающегося конфликта с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам политика, украинская сторона также должна вернуть домой всех, кто попал в российский плен. Пока, по его словам, удалось обменять 1456 из них.

Еще одной целью длящегося противостояния Зеленский счел получение Украиной «новых гарантий безопасности». Это предполагает «реформу существующих международных организаций (которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать)».

Кроме того, украинский лидер уверен, что его страна «стала одним из лидеров свободного мира», а также помогла «Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает [над Россией]».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал «мирный план» Украины. По его словам, любой проект мирного соглашения должен учитывать «вхождение в состав России четырех регионов» (Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей).

До этого Президент РФ Владимир Путин сказал, что главная цель специальной военной операции на Украине — объединение русского народа. По его мнению, Россия готова договариваться со всеми участниками конфликта, однако противоположная сторона уклоняется от диалога.