Минниханов: Татарстан старается быть связующим звеном между Россией и Турцией

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан стремится выступать эффективным связующим звеном между Россией и Турцией. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Турции в РФ Танжу Бильгичем, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Казанском Кремле, Рустам Минниханов заметил, что руководимый им регион придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с турецкими партнерами в рамках укрепления отношений между двумя странами.

Танжу Бильгич и Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот составил порядка 2,9 млрд долларов, показав впечатляющий рост — почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом», — напомнил Раис РТ.

Упомянул Минниханов и о том, что турецкие компании инвестировали в Татарстан примерно 2 млрд долларов. На территории республики успешно работают несколько заводов, принадлежащих турецким фирмам. Предприниматели из Турции также реализуют проекты в гостиничной и строительной сферах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, выбирал нашу республику для выхода на российский и евразийский рынки. Мы готовы оказывать вашим компаниям дальнейшую поддержку», — заверил руководитель республики.

Посол Турции в России Танжу Бильгич Фото: пресс-служба Раиса РТ

Танжу Бильгич в свою очередь обратил внимание на лидирующие позиции Татарстана по целому ряду показателей, а также перечислил перспективные направления, по которым возможно наращивание сотрудничества.

В рамках рабочего визита в Татарстан посол Турции в Москве планирует посетить особую экономическую зону «Алабуга» и Казанский федеральный университет, а также встретиться с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.