В партии Эрдогана заявили, что Турция не собирается выходить из НАТО

Турция не планирует покидать ряды НАТО, такая возможность даже не рассматривается руководством страны. Об этом заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Мы сталкиваемся с такими вещами на каждых выборах (призывы исключить Турцию из НАТО). Это не те вещи, по поводу которых мы будем переживать. Слова тех, кто говорит о необходимости исключить Турцию из НАТО, неразумны. Об этом не может быть и речи», – цитирует его ТАСС.

Представитель партии добавил, что Турция – это одна из стран-основательниц НАТО, поэтому «никто не имеет права даже рассуждать» о ее возможном выходе из альянса.

Накануне зампред турецкой партии «Родина» Этхем Санджак сообщил, что Турция может покинуть НАТО через 5-6 месяцев провокационных действий в отношении Анкары. Он обратил внимание на то, что недавние опросы среди населения показали, что не менее 80% граждан считают США страной, проводящей «враждебную и разрушительную политику» в отношении Турции. Политик также подчеркнул, что турецкий народ в последние месяцы начал симпатизировать Президенту России Владимиру Путину.

21 января в Швеции провели акцию по сожжению Корана, которая прошла по согласованию с местными властями и под контролем полиции. После этого турецкая сторона отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона, заявив, что такая встреча «не имеет ни важности, ни смысла». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позже заявил, что швецкие власти могут не рассчитывать на поддержку от Анкары по вопросу вступления в НАТО.

Напомним, что Президент Татарстана Рустам Минниханов – председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» – решительно осудил случившееся. Он отметил, что подобные ситуации, к тому же случившиеся с разрешения властей страны, ведут к разрушению общества.