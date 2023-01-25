В Турции заявили о неизбежном и срочном выходе страны из НАТО в течение полугода

Турция может выйти из НАТО уже через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. Выход из альянса стал для страны «срочным и обязательным», а сами турки начали симпатизировать России и президенту Владимиру Путину, заявил заместитель председателя партии «Родина» Этем Санчак.

Страны НАТО пытаются противопоставить Турцию Греции и вынуждают государство покинуть альянс своими провокациями, считает политик. «Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев. Он пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным», – приводит его слова газета Aydınlık.

По словам лидера партии, доля турков, которые по результатам опроса называют политику США враждебной и разрушительной выросла до 80%, в то время как симпатии к России у них только растут. «Народ видел приближающиеся угрозы и шел впереди правительств», – добавил Санчак.

Напомним, 21 января в Швеции провели акцию по сожжению Корана – сообщалось, что она прошла по согласованию с местными властями и под контролем полиции. После этого турецкая сторона отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона, заявив, что такая встреча «не имеет ни важности, ни смысла».