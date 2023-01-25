Минниханов осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» решительно осуждает акцию в Стокгольме, во время которой был сожжен священный Коран. Подобные поступки ведут к разложению и упадку цивилизаций, а также разрушению общества. Об этом в телеграмме к послу Швеции в РФ Анне Малене Мард заявил Президент Татарстана, председатель группы Рустам Минниханов.

Руководитель РТ подчеркнул, что случившееся шокировало не только российских мусульман, но и представителей всех религий. Уважение религиозных чувств соседей является одним из признаков цивилизованного общества.

«Свобода слова и самовыражения, которая допускает попрание чужих духовных ценностей и нравственных устоев, является серьезной угрозой, способной разрушить любое общество. Цивилизацию, позволяющую публичное оскорбление веры, неминуемо ждет моральное разложение и упадок», — подчеркивается в сообщении.

Минниханова возмутило, что акции в Швеции и Нидерландах, где радикал вырвал и сжег страницы из Корана, прошли с молчаливого одобрения властей и при попустительстве правоохранительных органов.

«Осквернение священных религиозных книг не может иметь оправдания. Это оскорбление мусульман всего мира, насмешка над верой, акт ксенофобии, что не имеет ничего общего с демократией и общечеловеческими ценностями. Мы, члены Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, вместе с миллионами мусульман всего мира осуждаем упомянутые оскорбительные акты и считаем, что подобные провокации должны пресекаться самым решительным образом», — заключил он.