«Тупоголовые»: Ренат Лайшев раскритиковал отмену мастер-класса Трусовой в Стокгольме

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев жестко раскритиковал ответственных за отмену по политическим причинам мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме.

Напомним, серебряная медалистка Олимпиады в Пекине должна была провести мастер-класс в столице Швеции 27-28 августа.

«Ситуация с отменой мастер-класса Саши Трусовой в Стокгольме в очередной раз подчеркивает, что есть разумные и понимающие люди, которые за сохранение жизни российского спорта, культуры. А есть беззаконие, бескультурье, трусость, проявляющиеся сейчас повсеместно.

Вот эта шайка тупоголовых руководителей, которая сейчас пришла на Западе, она портит жизнь людям. Наши девушки доказали, что их мастерство и красота – это вещи на века. У нас есть чемпионки мира, Европы, олимпийские чемпионки. У них-то таких нет, вот они и бесятся от злобы», – цитирует Лайшева Матч ТВ.

Ранее в интервью «Татар-информу» он назвал конгресс ISU «козлами» и жестко отреагировал на комментарии организации по допинговому делу Камилы Валиевой.