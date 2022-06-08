Глава «Самбо-70» Лайшев: «Решения ISU? Известно, на каком месте мы вертели их мнение»

Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» жестко отреагировал на заявление конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о деле Камилы Валиевой. Напомним, юрист организации заявил, что ISU и WADA могут обжаловать решение РУСАДА.

«Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение. Козлы они все! Как были, так и остались. Но главное, что на Олимпиаде мы сумели снять ограничения с Камилы Валиевой. Какая разница, что так ISU будет опротестовывать. На сегодняшний день нет никого главнее России. Как мы решили, так и будет. Это закон для всех. Может это и не хорошо, но сегодня нет выше мнения, чем от национального Олимпийского комитета России. Пусть отстанут от наших спортсменов, они нам не судьи. Это мнение одного из любителей фигурного катания и зовут его Ренат Лайшев. Так и напишите», - заявил Лайшев.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об основных решениях на конгрессе ISU в Таиланде.